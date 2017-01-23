İtalya'da Çığ Altında Kalan Otelde Zamana Karşı Yarış





İtalya'da çığ felaketinin yaşandığı otelde kayıp 23 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Zamana karşı yarışta beş gün geri kalırken, yetkililer şimdiye kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Her geçen saat çığ altındakiler için umutlar azalıyor.



Öte yandan dün kurtarılan 4 çocuğun hastanedeki tedavisi ise sona erdi:



"Çocuklar fiziksel açıdan iyi durumda. Fakat hastanemizi çocukların psikolojik açıdan destek alması gerektiğine karar verdi. Psikologlarımız da harEkete geçmiş durumda. İleri oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek için hem çocuklar hem de aileleriyle beraber çalışacaklar."



Roma'nın 180 km kuzeydoğusundaki Gran Sasso dağlarında yer alan lüks Hotel Rigopiano geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan çığdan dolayı yaklaşık 5 metre karın altında kalmıştı. Otelin üzerine düşen çığın 4 bin dolu tır ağırlığına denk olduğu ifade edilmişti.



İtalya Ulusal Dağ ve Maden Arama Kurtarma Birimi (CNSAS), ülkenin orta bölgesinde etkili olan depremin çığı tetiklediğini duyurmuştu.



Auteur: euronews-tr



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