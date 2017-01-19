İtalya'da Bir Otel Çığ Altında Kaldı





İtalya'nın orta kesimlerini vuran depremin ardından meydana gelen çığda bir otel kar altında kaldı.



Can kaybı olduğu yönünde haberler var ancak kaç kişinin yaşamını yitirdiği henüz bilinmiyor. 30 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.



Ekipler otelin içinde mahsur kalanlara zorlukla ulaştı. Otel çevresinde kaybolan iki kişi kurtarıldı. Binanın 10 metre kadar yerinden oynadığı belirtildi.



Çarşamba günü (18 Ocak), yerel saatle 10: 30 sularında yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremden 50 dakika sonra yer daha şiddetli salladı. Bu depremin büyüklüğü 5.7'ydi. Sonrasını 50 den fazla artçı sarsıntı takip etti.



Depremin merkez üssü Montreale kenti bu felaketini yakından tanıyan bir bölge.



Belediye Başkanı Massimiliano Giorgi, Türkiye'de de sık sık duyduğumuz depremle yaşamaya alışmalıyız sözünü tekrarlıyor.



"2009'dan bu yana bu sorunları yaşıyoruz. Hayatımızı tam toparladık derken yeni bir sallantı oluyor. Maalesef bu afetlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hayatımızı bu felaketlerle sürmeliyiz."



2016'nın Ağustos ayında Amatrice kentini vuran deprem 300 kişinin hayatına mal oldu. Afet sonrası ortaya çıkan tablo yıkımın boyutunu gösteriyor. Depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen o tabloyu halen mümkün.



Auteur: euronews-tr



Tags: otel altında Hava durumu İtalya çığ kaldı İtalyada bir Deprem Gepost: 19 januari 2017