İtalya'da bir kafeteryaya, gerçek kürk giyen müşterilerin girişi yasaklandı.



Ülkenin kuzeyinde bulunan Monza kentinin tarihi merkezindeki Arengo adlı kafeteryanın işletmecisi Angela Sorgente, vahşice katledilen birçok hayvandan elde edilen kürk ürünlerini giyen müşterilerine karşı sıra dışı bir tedbir aldı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu kafeteryaya birçok işletmenin aksine evcil hayvanların girişi serbest iken gerçek kürk giyen müşterilerin girişi ise yasak.



Mekanın kapısına, kürk bir manto fotoğrafının bulunduğu bir uyarı yazısı asan Sorgente, "Benim buraya girişim yasak. Bu mekanda hayvanlara saygı duyulur" notunu düştü.



Mekanın hayvan sever müdavimleri bu uygulamadan memnunken, bunun meşru bir gerekçeye dayanmadığını ve yasal olmadığını savunanlar da var.



KÜRKÜNÜ BIRAKIP GİREBİLİYORLAR



Angela Sorgente, kimseye karşı ayrımcılık yapmak istemediğini, ancak bir hayvan sever olarak bu mesajı vermek istediğini dile getirdi.



Sorgente amacını, "Sadece müşterilerimin yüzüne bir gülümseme yerleştirirken biraz da onları bu konu üzerinde düşünmeye iten basit bir provokasyon" olarak açıkladı.



Müşterilerini kaybetme kaygısı yaşamadığını da söyleyen Sorgente, bu konuya hassasiyet göstermeleri için insanlara küçük bir katkıda bulunduğunu savundu.



Mekan işletmecisi ayrıca, gerçek kürk ürünleri giyen müşterilerini de tamamen dışlamıyor. Kafeteryanın önüne bir portmanto koyan Sorgente, yasaklı ürünleri buraya astıktan sonra müşterilerin girişine izin veriyor. - Roma