İtalya'da Afrikalı Bir Göçmen İnsanların Gözleri Önünde Boğuldu

İtalya'nın Venedik şehrinde turistlerinin akınına uğrayan Büyük Kanal'da Afrikalı bir göçmen, insan demeye bin şahit 'insan'ların gözleri önünde boğularak can verdi. İngiliz The Mirror gazetesinin İtalyan medyasından aldığı görüntülere göre; Pateh Sabally adlı Gambiyalı bir göçmen, suda can çekişirken, etraftakiler cep telefonlarıyla görüntü alıyor.Videoya yansıyan seslerde, bir kişinin "Hadi, evine dön" diye bağırdığı duyuluyor. Bir başkası "Afrika", bir diğeri ise "Aptal bu. Ölmek istiyor" diyor. 22 yaşında olduğu belirtilen Sabally için kimse suya atlama gereği duymuyor. Sadece üç can simidi atılıyor. Talihsiz Afrikalının can simitlere ulaşmaya çalışmaması, intihar etmeye çalıştığı yönünde bir fikir yürütülmesine yol açtı. İtalyan medyası, Sabally'nin oturma izninin bulunduğunu yazdı. Geçen yıl büyük kısmı Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 181 bin göçmen, botlarla İtalya'ya geldi.