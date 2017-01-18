İtalya'nın başkenti Roma'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
İtalya'da Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Çok sayıda artçı sarsıntının da meydana geldiği ifade edilirken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Depremin ardından metro boşaltıldı.
Ağustos ayında Amatrice kasabasında meydana gelen depremde 300 kişi hayatını kaybetmişti. - ROMA
İtalya'da 5.3 Şiddetinde Depremle Sallandı
İtalya’nın başkenti Roma’da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
İtalya'nın başkenti Roma'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
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