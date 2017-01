İtalya Çığ Felaketi: Umutlar Tükeniyor

İtalya'da bir otele düşen çığ felaketinde umutlar tükeniyor. 24 saat önce Orta İtalya'da yaşanan olayın ardından tüm çabalara rağmen kazazedelerden henüz yanıt alınamadı. Orta İtalya'nın Farindola köyündeki çığ altında kalan lüks otelde aralarında çocukların da olduğu en az 25 kişi bulunuyor. Şu ana kadar kar kütlelerinin ardından 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Çığ sırasında otel dışında bulunan iki kişiyse kazadan sağ kurtuldu. Donma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan felaketzedelerin ailelerini otelde bulunuyor:



Thinking of my Italian friends today – they've had more than their fair share of disasters lately https: //t.co/8X3cfUDrJU #Italy— John Lloyd IV (@jalloyd4) 19 January 2017



Bölgede çalışmalar gece boyu aralıksız devam edecek:



"Çalışmaları elimizdeki tüm olanaklarla sürdürüyoruz. Köpekler bölgede. Tüm betonarme yapı çökmüş durumda. Kaldırılması gereken büyük miktarda enkaz var. Bu da zaman alacak."



Muhabir: Çığ ile birlikte tüm bina da yıkıldı mı?



"Tüm bina yıkıldı."



"Bu gibi durumlarda kurtarma ekiplerini sadece umut motive eder. Umut olmasaydı çalışanlar ellerinden geleni yapmazdı."



Yaşanan çığın sebebi ise geçtiğimiz Ağustos'tan beri Orta İtalya'yı sallayan depremler. Çarşamba günü yaşanan 5.7 şiddetindeki yer sarsıntısının ardından gelen artçı depremler 150 kilometre mesafedeki başkent Roma'da da hissedilmişti.



#Avalanche buries #Italian #hotel, #rescuers say 'many dead' https: //t.co/HsfC8LYg7a #HotelRigopiano #Italy #Earthquake #TerremotoItalia— Debnicolina (@Debnicolina) 19 January 2017



