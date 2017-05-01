İtalya Başbakanı Gentiloni Kuveyt'te

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah, ülkeye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.



Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında iş birliğini geliştirme yolları ile ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.



Kuveyt Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti arasında, 28 "Eurofighter Typhoon" tipi savaş uçağının alımı konusunda 2016 Nisan ayında mutabakat zaptı imzalamıştı.



İtalya Başbakanı Gentiloni'nin Kuveyt ziyaretinin iki gün süreceği kaydedildi.