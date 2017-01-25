İtalya Anayasa Mahkemesi Yeni Seçim Yasasının En Önemli Maddesini İptal Etti





İtalya'da Anayasa Mahkemesi, tartışmalı yeni seçim yasasının bazı bölümlerinin geçersiz olduğuna hükmetti.



Mahkeme yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin iki tur üzerinden yapılmasını iptal etti. Mahkeme yüzde 40'a ulaşan partinin parlamentonun yüzde 55'inde yani 630 sandalyeden 340'ında koltuk sahibi olmasını ve çoğunluğu elde etmesini sağlayan düzenlemeyi ise kanuna uygun buldu.



Mahkeme aynı zamanda eğer erken bir seçime gidilirse seçim kanununun bu şekilde kullanılabileceğini kaydetti.



Ancak Eski Başbakan Matteo Renzi hükümeti tarafından hazırlanan ve tek parti hükümetinin önünü açıp istikrarı getirmesi hedeflenen Italicum isimli yeni seçim yasasının iki tur seçim olmadan bir anlamı olmayacağı belirtiliyor.



Zira mevcut politik konjonktürde sistemde ülkede tek turda hiçbir partinin yüzde 40 oy oranına ulaşması beklenmiyor.



Yeni yasa ne öngörüyordu?



Son 20 yılda çoğunlukla geniş koalisyon ve ittifak hükümetleriyle yönetilen, son 4 yılda ise ekonomik ve siyasi krizlerin etkisiyle biri teknokrat olmak üzere 4 farklı hükümetin görev yaptığı İtalya'da, Renzi hükümetinin hazırladığı Italicum, ülkede yasama ve yürütmeyi yavaşlattığı gerekçesiyle koalisyon hükümetlerindense tek bir siyasi hareketin beş yıllığına göreve gelmesini ön görüyor.



Ülke gündeminde uzun süre yer tutan Italicum, yüzde 40'ın üzerinde oy alan parti ya da ittifakı tek başına mutlak iktidara taşıyor. Yasaya göre yüzde 40 ve üzeri oy alan siyasi hareket, Temsilciler Meclisi'nin yüzde 55'ine yani 630 sandalyeden 340'ına sahip oluyor. Seçimde hiçbir hareketin yüzde 40'ı aşamaması durumunda ise en yüksek oy alan iki parti arasında parlamentodaki çoğunluk ödülünü alacak hareketin belirlenmesi için ikinci tur seçime gidilecek. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar yasadaki ikinci tur düzenlemesini iptal ediyor.



Italicum da, seçim barajı ülke genelinde tüm partiler için yüzde 3 olarak belirlendi.



Auteur: euronews-tr



Tags: yeni Yasa İtalya siyaseti yasasının maddesini etti İtalya iptal Mahkemesi seçim önemli Anayasa Gepost: 25 januari 2017