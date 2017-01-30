Italya 40 Sığınmacıyı Kabul Etti

İtalya, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kampında bulunan 40 Suriyeli sığınmacıyı, insani yardım koridoru (Corridoi Umanitari) programı çerçevesinde ülkeye kabul etti.



İtalyan hükümeti ile Katolik kilisesine yakın Sant'Egidio cemaati arasında Aralık 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında başlatılan insani yardım koridoru programı kapsamında yasal yollardan bir grup göçmen daha geldi. 40 kişilik sığınmacı grubu havaalanında çiçeklerle karşılandı.



Roma'daki Uluslararası Leonardo da Vinci Havaalanı'nda sığınmacıları karşılayan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, burada yaptığı konuşmada, "İtalya, duvarların sorunları çözmediğini aksine nefreti arttırdığını bilerek makul çizgisini izlemeyi sürdürüyor" dedi.



Sığınmacılara yönelik ABD'deki bazı İslam ülkelerine yönelik son yasağa da değinen Giro, "Nefreti körüklememeliyiz. Bunun yerine etkili politikalar izlemeliyiz" diye konuştu.



Bakan yardımcısı Giro, göçlerin kaynaklandığı ülkelerle anlaşmaya varılmadan bu işin çözülmeyeceğini belirterek, bugün gelen son göçmenlerle "İnsani yardım koridoru (Corridoi Umanitari)" çerçevesinde İtalya'ya resmi yollardan gelen göçmenlerin sayısının toplam 540'ı bulduğunu bildirdi.



Sant'Egidio Başkanı Marco Impagliazzo da yürüttükleri bu programın devlet kurumlarıyla sivil toplum arasındaki sinerjinin ürünü olduğunu belirterek, "Bu, entegrasyonun İtalya'da ve Avrupa'da mümkün olabileceğini gösteriyor" dedi.



40 kişilik göçmen grubunda yer alan Suriye'nin Humus kentinden kaçıp Lübnan'a sığınan Muhammed, "Bize orada gelecek yok. Günbegün yaşıyorduk." ifadesini kullandı.

Suriyeli Kanana isimli sığınmacı da İtalya'da çocuklarının iyi okullara gitmesini umduğunu söyledi.