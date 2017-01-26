Italıa Jazz Lıve: Quartetto Carmine Ianeri

ITALIA JAZZ LIVE



Suono Italiano - Jazz session, sanat yönetmeni Lucio Fumo



Quartetto Carmine Ianeri



Carmine Ianieri, sax tenor



Massimiliano Coclite, piyano, synthbass, vokal



Roberto Di Virgilio, gitar



Bruno Marcozzi, bateri



İtalya'da ve yurt dışında Kuarteti ile birlikte bir dizi konser vermekte olan Carmine Ianeri orjinaline sadık kalınarak elden geçirilmiş uluslararası caz repertuarındaki parçalardan oluşmuş bir repertuara sunacaktır. Bunlar arasında Duke Ellington, Hoagy Carmichael ve diğerlerinin eserleri yer almakta. Sunulan repertuar kurtarıcıdan ziyade estetik olan başkaları ile iletişim ve etkileşim biçimi olarak farklı seviyelerde müziği düşünen grup liderinin kişisel yolculuğunu kapsamaktadır. Bu vesileyle orjinal ve şahsi anlamda grubun aranje ettiği pop ve caz kompozisyonlarda sunulacak.



Carmine Ianeri, müzisyen, saksofonist. L'Aquila "A. Casella" konservatuarından Caz bölümünden diplomasını alır. 1995 senesinden bu yana saksofonist olarak italyan ve yabancı ünlü isimlerle sahne aldı bunlar arasında: Bob Mintzer, Peter Erskine, Mike Stern, Bob Sheppard, Hiram Bullock, Dee Dee Bridgewater, Fabrizio Bosso, Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Marco Tamburini, Karima, Simona Molinari, Jenny B, Serena Autieri Luisa Corna, Larry Franco, Joy Garrison, Phillis Blandford ve diğerleri



Festivallede se salonlarda çaldı, İstanbul'da da (Nardis Jazz Club), Berlin (Kunstfabrik Schlot Jazz Club, Caffè Mila, Edelweiss Jazz Club), Londra (100 Club), Bari (Teatro Petruzzelli), Pescara Uluslararası Caz Festivali Ascona Jazz (İsviçre), Chet Baker Jazz Club (Bolonya), Jazzhouse – Kopenhag (Danimarka) ve diğerleri



Suono Italiano projesi Kültürel Etkinlikler, Varlıklar ve Turizm Bakanlığı Canlı Müzik Genel Müdürlüğün destekleriyle gerçekleşiyor.