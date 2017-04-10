It Dünyasının Arkasındaki Gizli Kahraman
Veri merkezlerini 'IT dünyasının arkasındaki gizli kahraman' şeklinde tanımlayan Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akyol, "Verimli bir alt yapıya sahip veri merkezinden hizmet almak maliyetleri düşürüyor" diyor.
Veri merkezlerini 'IT dünyasının arkasındaki gizli kahraman' şeklinde tanımlayan Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akyol, "Verimli bir alt yapıya sahip veri merkezinden hizmet almak maliyetleri düşürüyor" diyor.
Kaynak: Dunya.com
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