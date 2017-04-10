Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
It Dünyasının Arkasındaki Gizli Kahraman
Ara
BİST 89.828 %1,50
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

It Dünyasının Arkasındaki Gizli Kahraman

Veri merkezlerini 'IT dünyasının arkasındaki gizli kahraman' şeklinde tanımlayan Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akyol, "Verimli bir alt yapıya sahip veri merkezinden hizmet almak maliyetleri düşürüyor" diyor.

It Dünyasının Arkasındaki Gizli Kahraman

Veri merkezlerini 'IT dünyasının arkasındaki gizli kahraman' şeklinde tanımlayan Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Akyol, "Verimli bir alt yapıya sahip veri merkezinden hizmet almak maliyetleri düşürüyor" diyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>