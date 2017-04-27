İşyerlerine Maganda Kurşunu

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde gece çıkan bir kavga sonrası tabancayla rastgele açılan ateş sonucu üç ayrı kuyumcu dükkanında hasar oluştu. Olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alındı.



Merkezefendi'nin Bayramyeri Meydanı'nda yer alan kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu Demirciler Caddesi'nde çıkan kavga sonrası etrafa tabancayla rastgele ateş açıldı. Bu sabah işyerlerini açan üç ayrı kuyumcu, dükkanlarının camlarının kırık olduğunu ve duvarlara mermilerin isabet etiğini görünce polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerlerinde inceleme yaptı, boş kovanları topladı. Polisin incelemesi sonrasında kuyumcular kırılan camları temizledi.



Olay sonrası güvenlik kamera kayıtları da kontrol edildi. Kayıtlara göre, caddede bulunan bir restorandan çıkan kişilerin gece kavga ettikleri, ardından da silahlı bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığı belirlendi. Çalışma başlatan polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı. - Denizli