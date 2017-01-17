İşyerinin Yıkımına 'İntihar' Tehtidiyle Direndi

– ŞANLIURFA'da, ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alınan işyerini yıktırmak istemeyen Berces Kaya, boyuna ip geçirerek 'intihar' tehtidiyle direndi. Gergin anların yaşandığı olayda, ekiplerin 15 günlük ek süre sözü verince, Berces Kaya eylemini sonlandırdı.



Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevinin teras katının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Daha önceden tebligatla uyarılan ve mühürlenen işyerinin yıkımı için bu sabah saatlerinde belediye ekipleri işyerine geldi. Zabıta ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede önlem aldı. Araç ve yaya trafiğine kapanan yolda ekipler, ruhsatsız teras katın yıkım kararını işyeri sahibi Berces Kaya'ya iletildi. Bu duruma tepki gösteren Kaya, binanın giriş kapılarını kilitleyerek, kaçak işyerinin penceresine bağlı olan demir korkuluğun üzerine çıkıp boynuna ip doladı. Bunun üzerine ekipler, kapıların açılması için çilingir çağırdı. Çilingirin geldiğini gören işyeri sahibi Berces Kaya, ses sistemiyle anons ederek, ekiplerin kapıdan uzaklaşmasını istedi. Zaman zaman gerginliğin yaşandığı alanda, ekipler 15 günlük ek süre verdiklerini belirtince Kaya eylemini sonlandırırken, yaşananları alanda toplanan yüzlerce kişi de cep telefonlarıile kaydetti. - Şanlıurfa