İşyerini Kurşunlayan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da önceki gün bir işyerine pompalı tüfek ile ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.



Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve içerisinde çalışanların olduğu sırada bir Mustafa G'ye ait fırına, önceki gece pompalı av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri ve çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarını kontrol ederek silahla ateş eden kişinin M.H.Y adlı şahıs olduğunu tespit etti. Ekipler iş yeri önünde 6 adet boş kovan belirledi.



Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yaptıkları çalışma neticesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Silahla ateş ettiği iddia edilen şahıs ile iş yeri sahibi arasında daha önceden bir husumet olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN