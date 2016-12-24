İşyerinden Telefon Hırsızlığı

Adıyaman cep telefonu tamiri yapan bir işyerine giren hırsız işyeri bir adet cep telefonu çaldı.



Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesi 303 nolu sokak içerisinde Bülent Küsülü'ye ait cep telefonu tamircisine giren hırsızlık şüphelisi işyerinde kimsenin olmadığını görünce masada bulunan bir adet telefonu alarak işyerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşyeri sahibinin yan komşusuna gittiği esnada işyerine giren hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN