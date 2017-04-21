İşyerinde Çıkan Yangında 4 Lüks Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi üçüncü sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen yangında 4 lüks otomobil kullanamaz hale gelirken, 2 otomobil de hasar gördü.



Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 3'üncü Sanayi Sitesinde araç bakım ve tamiri yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.



Emniyetin ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından yoğun çabalarının sonucu yandaki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında 4 lüks otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, 2 otomobil yangın nedeniyle hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından sonra yangında kullanılamaz hale gelen ve hasar gören otomobiller, iş makineleriyle taşınarak, dışarı çıkartıldı. İşyeri çalışanlar tarafından temizlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ