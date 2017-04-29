İşyerinde Çelik Kasayı Patlatan Hırsızlar Yakalandı

Adıyaman'da bir işyerinde bulunan çelik kasayı patlatarak hırsızlık yapan 4 şahıs polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi 221. Sokakta bulunan iş merkezinde Mustafa K'ye ait işyerine giren hırsızlar buradaki çelik kasayı sert bir cisimle vurarak açtı. Kasa içerisinde bulunan 4 bin 500 TL değerindeki cep telefonu, çeşitli bankalara ait kredi kartları, araç anahtarı, mevduat hesap defteri çaldı. İşyerine hırsız girdiğini işyerini açtığında fark eden görevli durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri güvenlik kameraları ve olay yeri inceleme çalışmalarının sonrasında hırsızların kimliklerini tespit etti. E.K., B.T., M.T., ve O.B isimli şahıslar olayda kullandıkları 2 adet kar maskesi, 1 adet tornavida, 2 çift eldiven ve 1 adet el feneriyle birlikte yakalandı.



Göz altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların ifadesini aldıktan sonra adli mercilere çıkardı. Şahıslardan B.T., M.T., ve O.B. tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN