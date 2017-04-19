İşyeri Personeline Afet Bilinci Eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, işyeri personellerine temel afet bilinci eğitimi verilmeye devam ediliyor.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işyeri personel ve yöneticilerine 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi. 105 kişinin katıldığı eğitim programı, firmanın toplantı salonunda yapıldı. Katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Bu sayede çalışan personeller olası bir afete karşı daha bilinçli davranabilecek. - TEKİRDAĞ