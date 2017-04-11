İşyeri Açana İşkur ve Kitso Başkanlarından Çeyrek Altın

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında dezavantajı guruplara girişimcilik kursu açılması için protokol imzalandı.



Çalışma ve İŞKUR Kilis İl Müdürü Nurettin Köksal, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Girişimcilik kursuna İl müdürlüğü olarak çok önem veriyoruz. Bu kursun neticesinde başarılı olan kursiyerlere, kendi hazırladıkları projelerle 16 bin, 36 bin ve 50 bin TL olmak üzere karşılıksız hibe yardımı olarak, iş yeri açacaklardır. Bu noktada eski hükümlü, engelli kardeşlerimizin projeleri İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Normal vatandaşların projeleri de KOSGEB tarafından onaylanacaktır. Kursu bitirip iş yeri açanlara kendim çeyrek altın vereceğim" dedi.



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş'de. Girişimcilik Kursunu tamamlayarak iş yeri açanlara çeyrek altın sözü verdi. Öndeş, "Daha öncede KOSGEB ile İŞKUR ile birlikte Girişimcilik Kursunu açtık. Bundan sonrada açmaya devam ediyoruz. Girişimcilik Kursunu özellikle genç işsiz kardeşlerimize iş imkanı sunacaktır. Bütün gençleri özellikle buraya davet ediyorum. Belgelerini alsınlar, devletin çok geniş yardımları var. Bundan mutlaka yararlansınlar" diye konuştu. - KİLİS