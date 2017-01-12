"İsyan" dedi Salon Ayağa Kalktı

Parlak'ın İsyan çıkışında salondakiler alkışlarla ayağa kalktı.

Athena grubunun solisti Gökhan'ın sosyal medyada keşfedip "O Ses Türkiye" yarışmasında tüm Türkiye'ye tanıttığı Ahmet Parlak, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından dinlenen "İsyan" şarkısını arabesk müziğin dev ismi Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Zeytinburnulu hayranları için söyledi. Parlak'ın İsyan çıkışı salondaki herkesi coşturdu.

"HALİL'İMİZİ DE ÇOK SEVERİZ AMA AHMET'İMİZİN İSYANI FARKLI OLDU"

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği konserde Ahmet Parlak'ı sahneye çağıran Kurtoğlu, "Evde otururken sosyal medyada bu evladımızın o isyanına denk geldim. O an 'Bu delikanlı yakında aramızda olacak.' dedim ve bir baktım sosyal medyada patladı." dedi. Kurtoğlu karşısında heyecanını gizleyemeyen Parlak ise arabesk müziğin dev ismiyle aynı sahneyi paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

"USLU DURMAZSA DERHAL KÖYE GÖNDERİRİM"

Konser esnasında pop müziğin son günlerde adından en çok bahsettiren sanatçılarından olan oğlu Aydın Kurtoğlu hakkında da konuşan Cengiz Kurtoğlu, esprili bir dille, "Aydın'ı kıskanıyorum, nereye gitsem Aydın'ı soruyorlar. Oğlum iyi şeyler yapıyorsa, topluma örnek oluyorsa tabii ki yoluna devam etsin yoksa hemen köye gönderirim." dedi.