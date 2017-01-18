İsviçreli Saat İmalatçıları 2017 İçin İyimser

Lüks saat imalatçıları, Çin ve ABD gibi en büyük iki piyasada karşılaşılan düşük talep ve alışveriş potansiyeli yüksek Çin turistlerinin, terör olayları yüzünden Avrupa'ya gelmekten kaçınmaları yüzünden, son 2 yıldır talep daralmasına tanık olmuşlardı.

Lüks saat ve mücevher yapımcısı Van Cleef&Arpels'in yöneticisi Nicolas Bos, Reuters'a verdiği demeçte, belirsizliği bu sektörde en kötü ortam olduğunu ve bu yıl itibariyle en kötü koşulların geride kaldığı yolunda umut beslediğini belirtiyor.

Her sektörde olduğu gibi, bu sektörde de geleceğe umutla bakabilmenin ön koşulu, küresel düzlemde belirli bir ekonomik uyumun oluşması. Böyle bir umut, Çin ile ABD arasında ticaret savaşı tehlikesinin olası bulunmadığının ve bu iki dev arasında, küresel ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir gerginliğin oluşmayacağı beklentisinin göstergesi.