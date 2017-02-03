İsviçre'den Unrwa'nın Filistin Faaliyetlerine 73 Milyon Dolarlık Destek

İsviçre'nin, 2017-2020 yıllarında Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze ve Batı Şeria'daki faaliyetlerine destek için kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile 73,5 milyon dolarlık maddi yardım anlaşması imzaladığı bildirildi.



UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile imzaladıkları anlaşma kapsamında 2017-2020 döneminde verilecek 73,5 milyon doların, Gazze ve Batı Şeria'daki eğitim, bakım, sağlık ve yardım faaliyetleri ile sosyal hizmetler alanında kullanılacağı kaydedildi.



Açıklamada, İsviçre'nin, UNRWA'nın çağrılarına kulak vererek 2016 yılının aralık ayında da 1,32 milyon dolarlık bağışta bulunduğu hatırlatıldı.



BM verilerine göre, Filistinlilerin 1,3 milyonu Gazze'de, 914 bini Batı Şeria'da, 447 bini Lübnan'da, 2,1 milyonu Ürdün'de ve 500 bini de Suriye'de sığınmacı olarak yaşamını sürdürüyor.



UNRWA, sığınmacı sayısındaki artış, fakirlik oranının büyümesi ve insani ihtiyaçların fazlalaşması nedeniyle donör ülkelerin yaptıkları bağışların yeterli olmadığını ifade ediyor.