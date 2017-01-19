İsviçre'deki Beşli Konferans Devam Ediyor

MONT Kıbrıs müzakerelerinde "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans, İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında devam ediyor.



Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla dün yeniden başlamıştı.



Konferansa katılan çalışma grubunun yerel saatle 09.00'da başlayan ilk toplantısı 13.00'te sona erecek. Verilen aranın ardından taraflar 14.30-18.00 saatlerinde günün ikinci ve son toplantısını gerçekleştirecek.



Dün, toplantıların yanı sıra tüm taraflar arasında gün boyu sürdürülen ikili değerlendirmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.



Kıbrıs sorununun 6 temel başlığından "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans'ın çalışma gruplarıyla sürdürülen kısmının yarın tamamlanması bekleniyor.



Mont Pelerin'de yapılan çalışmaların konferansın siyasi seviyede devamını etkilemeyeceği, tarafların konumlarını ve yaklaşımlarını netleştirip listelemenin öncelik olduğu öğrenildi.



Türkeş Cenevre'de süreci yakından takip ediyor



Öte yandan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre'de bulunuyor.



Akıncı ve Anastasiadis buluşması



Bu arada, AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Ocak'ta Lefkoşa'da bir araya gelerek, Beşli Konferans'ın siyasi düzeyindeki oturumu ile ilgili hususları ele alması bekleniyor.



Cenevre'de varılan mutabakat uyarınca çalışma gruplarının katılımıyla Mont Pelerin'de devam edecek Beşli Konferans'ın ardından tarafların ay sonunda veya şubat başında dışişleri bakanları seviyesinde yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.



Bakanların katılacağı Beşli Konferans'ta bir uzlaşı sağlanması halinde müzakerelere başbakanlar davet edilecek ve süreç bir ileri seviyeye taşınacak.



- Türkiye'yi Büyükelçi Gün temsil ediyor



Mont Pelerin'teki Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk tarafını ise müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil ediyor.



Beşli Konferans çerçevesinde Nami'nin başkanlık ettiği çalışma grubunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.



Kıbrıs müzakereleri,? "Ekonomi?, Avrupa Birliği?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.