İsviçre'de Uber Sürücüleri İçin İşçi Statüsü Kararı





İsviçre Kaza Sigortası Kurumu SUVA, Uber sürücülerinin statüsünün serbest zamanlı sözleşmeli değil, işverene bağlı ücret karşılığı çalışan olduğuna karar verdi.



İnternet üzerinden özel araçla alternatif maliyetli ulaşım hizmeti ağları arasında dünyanın en büyük şirketi olan Uber hakkında İsviçre'de verilen bu karar, şirketin, sürücüleri için sosyal sigorta primi yatırması gerektiğine işaret ediyor.



Uber'in İsviçre sorumlusu Rasoul Jalali konuyla ilgili olarak, SUVA'nın kararının kesin olmadığını, bu kurumla anlaşamamaları durumunda mahkemeye başvuracaklarını söyledi.



İngiltere: Uber sürücülerine asgari ücret ödeyecek https: //t.co/CV8APX9Snc pic.twitter.com/uBqFOo4WLw— euronews Türkçe (@euronews_tr) 28 Ekim 2016



Auteur: euronews-tr



Tags: Uber işçi İsviçre İsviçrede kararı statüsü sürücüleri Ulaşım için Gepost: 05 januari 2017