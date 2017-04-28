İsviçre'de Şampiyon Basel

İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Basel, ligdeki 30. hafta maçında Luzern'e konuk oldu. Mavi-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Seydou Doumbia ve 71. dakikada Renato Steffen kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 88. dakikada Marco Schneuwly'den geldi.



Bu galibiyetle puanını 77'ye çıkaran ve bir maç fazlasıyla en yakın rakibi Young Boys ile arasındaki puan farkını 24 yapan Basel, 8'i üst üste olmak üzere 20. şampiyonluğuna uzandı.