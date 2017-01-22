İsviçre'de 8. Altın Hilal Film Festivali

İsviçre İslam Toplumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 8. Altın Hilal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.



Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival dün gece Zürih Dietikon Stadthalle Gösteri Merkezi'nde yapıldı.



Türkiye'den yönetmen Osman Sınav, eski TRT yönetmenlerinden Mustafa Uğur ve tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in jüri üyesi olarak katıldığı ve yoğun ilgi gösterilen festival, yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı.



Festival kapsamında 6 kısa film yarışırken, "En İyi Film" ödülünü yönetmenliğini Cihad Danışkan'ın yaptığı "1781" adlı yapım kazandı. Selim Çetinkaya'nın "Kimlik" filmi ikinciliği, Hüseyin Altınsoy'un "Doktor" filmi de üçüncülüğü aldı.



"En İyi Oyuncu" ödülüne "Doktor" filmindeki rolüyle Murat Keskin layık görülürken bu alanda ikinciliği "1781" filmindeki rolüyle Enes Çiftçi, üçüncülüğü de "Kurtuluş" filmindeki rolüyle Neslihan Turhal kazandı.



Festivalin onur ödülü yönetmen Osman Sınav'a verildi.



İsviçre İslam Toplumu Başkanı Abdullah Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, katılımcılarla teşekkür ederek gençlerin sanat ve kültürle ilgilenmesi için başlattıkları çalışmanın her yıl büyüyerek devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Yeni nesil bu ihaneti unutmasın"



Öte yandan, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani, festivalin jüri üyeleri Sınav ve Yenilmez ile festivalde yarışan 6 filmin yönetmenine Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve üzerinde TBMM'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bombalanan bölümünden küçük taşlar bulunan plaketler takdim etti.



Gani, yönetmen Sınav'a ve en iyi 2. film seçilen "Kimlik" filminin ödül plaketini verirken yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"Yabancı kimlikler için öz kimliğini satanlar ve kimliğine ihanet edenlerden milletimiz çok çekti. Bunun son örneği 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ hainleridir. Bu hainlerin darbe esnasında milletimizin iradesinin tecelli yeri olan TBMM'yi bombalaması esnasında tahrip olan ve yıkılan kısımlarından birer taş ve mermer parçasını plaketleştirme suretiyle ölümsüzleştirmek istedik. Böylece yeni nesil bu ihaneti unutmasın ki bir daha milletimiz benzer hainlere karşı uyanık olsun istedik."



Altın Hilal Film Festivali, İsviçre İslam Toplumu tarafından 2009 yılından bu yana düzenleniyor.



Festivalde, kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek ve sinema sektörüyle bütünleşmelerini sağlama amacı güdülüyor.