İşverene Kesilen Ceza, Eski Hükümlüyü Kendi İşinin Patronu Yapıyor

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Giresun İl Müdürü Mustafa Sarı, engelli ve eski hükümlü istihdam etmeyen işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, engelli ve eski hükümlülere mesleki eğitim, iş kurma desteği olarak verildiğini söyledi.



İŞKUR Müdürü Mustafa Sarı, söz konusu yönetmelik kapsamında Giresun merkez ilçede 35,Şebinkarahisar ilçesinde ise 40 olmak üzere 75 eski hükümlüye arılı kovan verilerek kendi islerini kurmaları sağlandığını söyledi.



İŞKUR Giresun İl Müdürü Sarı, destek ile ilgili yaptığı açıklamada,"İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında karara bağlanan projelerin son değerlendirmesi, Türkiye iş Kurumu başkanlığında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyelerinden oluşan Komisyon tarafından yapılıyor. Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları ile işbirliği içinde hazırlanan projeler karşılığında eski hükümlülere kendi işini kurmaları için brüt asgari ücretin 10 katına kadar hibe desteği verilerek yeniden hayata başlamalarına katkı sağlanıyor. En az yüzde 40 oranında engelli olan bireylere, işinin patronu olması için toplamda 36 bin TL hibe desteği veriliyor. Söz konusu bu yönetmelik kapsamında yapılan ilimizde yapılan başvuru ve incelemelerin ardından merkez ilçede 35, Şebinkarahisar ilçesinde ise 40 eski hükümlüye arılı kovan dağıtımı yapıldı." dedi. - GİRESUN