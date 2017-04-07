İsveç'ten ABD'ye Temkinli Eleştiri

– İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ABD'nin Suriye'nin Shayrat Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada ABD'yi temkinli bir dille eleştirdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönemsel başkanlğını yürüten İsveç'in Dışişleri Bakanı Wallström, "ABD'nin dün akşamki roket saldırısı, Amerikan'nın yeni bir politikası mı,bu açık değil. Eylemin uluslararası yasal dayanağının olması önemlidir. Dün akşamki füze saldırısı, bunun uluslararası hukuk ile uyumlu olup olmadığı konusunda soruları öne çıkarmaktadır. Bu nedenle sorun, kalıcı bir politk çözüm sorumluluğunu üzerine alması gereken Güvenlik Konseyi'ne geri dönmelidir. Suriye'de hala hazırda bir çok silahlı güç bulunuyor. Suriye halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesinin zamanıdır." dedi.



İsveç'in liderliğinde Güvenlik Konseyi'nin dokuz üyesi ile birlikte Suriye'deki kimyasal silah kullanılması iddialarının ciddi olarak araştırılıp, sorumlulularının hesap vermesi üzerinde karar almak için çaba harcadıklarını belirten İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström "Daimi üyeler arasında anlaşmaya varılamamış olmasından üzüntülüyüm. Biz çalışmaya devam etmeye hazırız" dedi. - Stockholm