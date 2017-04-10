İsveç'teki Terör Saldırısında Spotify Yöneticisi Hayatını Kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz hafta 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında, ölen kişilerden birinin Spotify yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

İsveç merkezli çevrim içi müzik servisi Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, saldırıda şirket yöneticilerinden Chris Bevington'ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Haberi sosyal medyadan veren Daniel Ek, kaybettikleri üyeleriyle çalışmanın ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Beş yıl boyunca Spotify'da küresel ortaklıklar ve iş geliştirme direktörü olan Bevington, bir kamyonun şehrin işlek caddelerinden birinde yayaların üzerine sürülmesiyle hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Toplam dört kişinin hayatını kaybettiği saldırının sınır dışı edilmek üzere olan 39 yaşındaki Özbek uyruklu bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.