İsveç'teki Terör Saldırısında Bir Kişi Daha Tutuklandı

İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen kamyonlu terör saldırısıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

DÜN DE BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İsveç polisi dün bir kişiyi tutuklamış, bir kişiyi de gözaltına almıştı. Bugün tutuklanan kişinin gzöaltıa alınan zanlıyla aynı kişi olup olmadığı henüz belli değil. Polis sanıkların isimlerini açıklamadı.

DEAŞ SEMPATİZANI

Dün tutuklanan saldrıganın 39 yaşında Özbekistan uyruklu olduğu, 4 çocuk babası ve İsveç'te inşaat işlerinde çalıştığı belirlendi. İsmi henüz açıklanmayan saldırganın terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu belirtiliyor.

Adamın Facebook sayfasında DEAŞ propagandası yaptığı, 2013 yılında düzenlenen Boston Maratonu saldırısını sayfasında paylaştığı ortaya çıktı.

KAMYON ENKAZA DÖNMÜŞ

Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısında kullanılan kamyonun olay yerinden polis tarafından çekildiği anlar Reuters haber ajansı tarafından paylaşıldı. Kamyonun enkaza döndüğü görülüyor.

KAMYONDA PATLAYICI DOLU ÇANTA BULUNDU

Kamyonda bir çanta dolusu patlayıcı madde bulundu. Dünkü saldırıda kullanılan komyonda ele geçirilen patlayıcı dolu çanta bomba uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. Patlayıcıların el yapımı bomba olduğu belirtildi.