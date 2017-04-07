İsveç'teki Saldırıya Tepkiler

ROMA/ İtalya ve Almanya, İsveç'in başkenti Stockholm'deki saldırıyı sert şekilde kınayarak olayda ölenler için başsağlığı diledi.



İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkent Stockholm'de birkaç saat önce meydana gelen korkunç saldırıyı sert şekilde kınıyor ve İtalyan devletinin İsveç halkına taziyelerini iletiyorum." ifadelerini kullandı.



Saldırının kurbanları ve yakınlarına dayanışma mesajı veren Alfano, yaralılara acil şifalar diledi.



Ayrıca Alfano, İtalya'nın G7 dönem başkanı olarak terörle mücadele ile uluslararası barış ve güvenliği gündeminin ilk sırasında tutmayı sürdüreceğini vurguladı.



İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da İsveç'teki "korkunç" saldırının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Mattarella, saldırının büyük bir endişeye yol açtığını ifade ederek, teröre karşı birlik çağrısı yaptı.



Almanya



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, Stockholm'da masum insanlara yönelik vahşi saldırıyı Atina ziyareti sırasında öğrendiğini belirterek, "Bunun arka planı henüz belli olmasa da düşüncelerimiz ve dayanışmamız, kurbanlarda ve yaralılarda, İsveçli dostlarımızla ve Stockholm'deki tüm insanlarladır." değerlendirmesinde bulundu.



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Stockholm'deki insanlarda, yaralılarda, yakınlarında, kurtarma ekiplerinde ve polislerdedir. Biz teröre karşı birlikte duruyoruz." görüşünü paylaştı.