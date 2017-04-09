İsveç'teki Saldırıda Soruşturma Derinleşiyor





İsveç'in başkenti Stockholm'deki saldırı sonrası başlatılan operasyon tüm hızıyla sürerken, polis ve adli tıp ekipleri yapılan incelemeler sonrasında olay yerini temizledi.



Kentin merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde çalıntı kamyonla bir mağazaya dalan saldırgan



4 kişiyi öldürmüştü.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise gözaltına alınan 39 yaşındaki saldırganın Özbekistan uyruklu



olduğu belirtildi. Bir açıklama da Polis Şefi Dan Eliasson'dan geldi. Polis şefi, şüphelinin ülkeye nasıl girdiği, bağlantıları ve şimdiye kadar nerede saklanıp neler yaptığının araştırıldığını dile getirdi.



Ayrıca yapılan açıklamada kamyonda şüpheli bir cihaz bulunduğunun doğru olduğu ancak haberlere yansıdığı gibi bir ev yapımı bomba olup olmadığının henüz bilinmediği duyuruldu.



Öte yandan İsveç Kralı Carl Gustaf da saldırı sonrası yaptığı açıklamada dayanışma çağrısında bulunarak, terörü lanetledi.



Olayın meydana geldiği yer ise ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce kişi terörü lanetlemek ve saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için çiçek bırakıyor.



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Tags: İsveçteki saldırıda İsveç Terörizm Stockholm derinleşiyor Polis soruşturma Tutuklama Gepost: 09 april 2017