İsveç'teki Kamyonlu Terör Saldırısında Ölenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

İsveç polisi, bu ay başında Stockholm'ün merkezindeki kamyonlu terör saldırısında ölenlerin sayısının 5'e çıktığını duyurdu.



Polisten yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 60 yaşındaki İsveç vatandaşı kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.



Başkent Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde 7 Nisan'da yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya dalmıştı.



İsveç polisi saldırının failinin 39 yaşındaki Rahmet Akilov adlı Özbek vatandaşı olduğunu açıklamıştı.