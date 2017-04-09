Isveç'teki Kamyonlu Terör Saldırısı Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki gün önce düzenlenen kamyonlu terör saldırısını on binlerce kişi protesto etti.



Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı terör saldırısı karşısında sevgi ve birlik mesajları paylaştı.



Olayın gerçekleştiği Drottning Caddesi'ne gelen çok sayıda kişi, saldırının gerçekleştiği mağazanın önünde öldürülen 4 kişinin anısına notlar ve çiçekler bıraktı.



İslam Federasyonu ve dernekleri gösteriye destek verdi

Gösteriye katılan İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm İslam Federasyonu ve derneklerinin gösteriye destek verdiğini söyledi.



Saldırıyı en şiddetli şekilde kınadıklarını ifade eden Akan, saldırı sonrası polis ve istihbarat birimlerinin İslam Federasyonu ve dernekleriyle ortak bir komisyon oluşturarak hareket ettiklerini belirtti.



Akan, "Saldırının etkisiyle İsveç'te bulunan cami ve mescitlere herhangi bir saldırı olabileceği kaygısıyla polis güvenlik önlemlerini artırdı. Bundan dolayıda İsveç hükümetine ve polisine teşekkür ediyorum." dedi.



Yaşamını yitirenlerin uyrukları açıklandı

Diğer yandan, Stockholm Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün tutuklanan 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu saldırgandan sonra 500 kişinin de ifadesinin alındığı belirtildi.



Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 2'sinin İsveç, 1'inin Belçika, 1'inin İngiliz vatandaşı olduğu bildirildi.