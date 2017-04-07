İsveç'teki Kamyonlu Terör Saldırısının Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

İsveç'in başkenti Stockholm'de saat 16.00 sıralarında kentin en kalabalık bölgelerinden Drottninggatan caddesinde kamyonlu terör saldırısı gerçekleştirildi. Terörist kamyonu caddede yürüyen insanların üstüne sürdü. Saldırıda 4 kişi ölürken 9'u ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı.



Saldırı sonrasında İsveç parlamentosunun giriş çıkışları, tüm metro istasyonları ve tren garı kapatıldı. İsveç polisi, Stockholm'deki kamyonlu saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞBAKAN LOFVEN: HER ŞEY TERÖR SALDIRISINA İŞARET EDİYOR

Konuya ilişkin ilk resmi açıklamayı yapan İsveç Başbakanı Stefan Lofven, kamyonun alışveriş mağazasına çarpmasına dair eldeki tüm bilgilerin 'terör saldırısı'na işaret ettiğini söyledi. Başbakan Lofven, saldırıyla bağlantılı olarak 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



KAMYON, BİR FİRMAYA AİT

İsveçli bira markası Spendrups'a ait olduğu belirtilen kamyonun, bir mağazanın girişine çarptıktan sonra durduğu bildirildi. Spendrups İletişim Sorumlusu Mårten Lyth, "Sürücüyle bağlantı kuramadık. Neler olduğunu bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.



TÜM METRO ULAŞIMI DURDURULDU

İsveç devlet televizyonu SVT, polisin olayı terörist saldırısı olarak değerlendirdiğini belirtirken, haber ajansı TTkentteki tüm metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Kentte yaşayanlara şehir merkezinden uzak durmaları uyarısı yapıldı. İsveç parlamentosunun giriş çıkışları da kapatıldı. İsveç polisi, Stockholm'deki merkez tren istasyonunu tahliye etti. Stockholm'ün en büyük alışveriş merkezlerinden 'Mall of Stockholm' polis tarafından boşaltıldı.



SALDIRININ VİDEOSU YAYINLANDI

Kamyonlu terör saldırısının videosu yayınlandı. Bir alışveriş mağazasının güvenlik kamerasından alınan görüntülerde kamyonu fark edenlerin etrafa kaçışması gözüküyor. İnsanların caddeden uzaklaşmasının ardından mağazını önünde hızla bir kamyon geçiyor. İnsanların kamyonu erken fark etmesinin daha büyük can kayıplarının önüne geçtiği bildiriliyor. Saldırganın araç çarpmadan önce atladığı öne sürüldü.