İsveç'teki Kamyonlu Saldırıyla İlgili Bir Özbek Vatandaşı Gözaltında
İsveç'te 4 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Özbek vatandaşı Akilov'un, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu açıklandı.
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