İsveç'teki Kamyonlu Saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için Şehir Parkı'nda anma programı düzenlendi.



Programa İsveç Kralı Carl Gustaf ile Başbakanı Stefan Löfven başta olmak üzere devlet erkanı ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun yapıldığı programda İsveç milli marşı okundu.



Anma törenine katılan ve kurbanların anısına çiçek bırakan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Başkanı Özer Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörün dini, dili ve ırkı olmaz." dedi.



Eken, "Masum insanları hunharca katleden saldırganı esefle kınıyoruz. Suçsuz insanları katleden bu zihniyeti biz ülkemiz Türkiye'de de yakından tanımaktayız. İsveç halkına ve hükümetine başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.



Bu arada, olayın gerçekleştiği Drottning Caddesi'ni iki günde yaklaşık bir milyon kişi ziyaret etti. Saldırının düzenlendiği mağazanın önünde hayatını kaybeden 4 kişinin anısına duygu yüklü mesajlar ve çiçekler bırakılmaya devam ediliyor.



Öte yandan, olayın zanlısı Özbekistan uyruklu 39 yaşındaki Rakhmat Akilov'un polise verdiği ilk ifadeleri İsveç basınında yer almaya başladı.



Aftonbladet gazetesindeki habere göre, terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğunu kabul eden Akilov, Suriye'de ölen çocukların öcünü almak için inançsızların üzerine kamyonu sürdüğünü söyledi.



Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde geçen cuma günü yerel saatle 15.00 civarında bir kamyon bir mağazaya dalmıştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 15 kişi yaralanmıştı.