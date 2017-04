İsveç'teki Kamyonlu Saldırı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.



Kral Selman, İsveç Kralı Carl Gustaf XVI'ye gönderdiği taziye mesajında, "Stockholm'de yaşanan terör saldırısını ve olayda can kaybı olduğunu öğrendik. Bu olayı kınıyoruz." ifadesini kullandı.



Suudi Arabistan'ın, terörün her türlüsüne karşı olduğunun yinelendiği mesajda, terörle mücadelede uluslararası çabaların önemine işaret edildi.