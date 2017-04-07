İsveç'teki Kamyonlu Saldırı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de kamyonun büyük bir mağazaya dalması sonucu meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.



Çelik, saldırıyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.



Saldırıyı şiddetle kınayan Ömer Çelik, "Kalbimiz İsveç halkıyla. Terörizme karşı mücadelede iş birliği yapmak zorundayız." ifadesini kullanıldı.