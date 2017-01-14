İsveç'te Türk Politikacıya Irkçı Mektup

İsveç'te Liberal Sağ Merkez Parti Göteborg Başkan Yardımcısı Türk asıllı politikacı Mikail Yüksel, ülkeyi terk ederek Türkiye'ye dönmesi yönünde imzasız mektup aldığını söyledi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Yüksel, mektubun Göteborg'da bulunan parti merkezine yollandığını belirterek şunları kaydetti:



"Göteborg'un Biskopsgarden mahallesinde birçok asayiş problemi yaşanıyor. Ben de bu sorunların ne şekilde aşılabileceğiyle ilgili İsveç gazeteleri için birkaç makale kaleme aldım. Bu makalelerden birini kesip, mektubun içine yerleştirmişler. Makalenin üzerindeki fotoğrafıma palyaço burnu çizmişler. Altına da, 'Biskopsgarden'e napalm bombası atın. Siz yabancılar Biskopsgarden'i yaşanmaz hale getirdiniz. 40 yıldır, devlet yardımı, dolandırıcılık ve hırsızlıkla geçiniyorsunuz. İsveç'i terket, ülkene dön' şeklinde ırkçı cümleler kullanılmış."



İmzasız mektupla ilgili partisinin suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Yüksel, bu tarz ırkçı ve tehditkar mektupların kendisini yıldıramayacağını vurgulayarak, bundan sonra da eskisi gibi çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.