İsveç'te 'Toplu Tecavüz Facebook Üzerinden Canlı Yayınlandı' İddiası

İsveç'te üç erkek, bir kadına bir grup tarafından tecavüz edildiği ve tecavüzün Facebook'ta canlı yayımlandığı iddialarıyla ilgili olarak gözaltına alındı.



21 yaşındaki Josefine Lundgren, Pazar sabahı polisi arayarak Facebook'taki bir kapalı grupta toplu tecavüz videosu gördüğünü söyledi.



Lundgren'in anlattıklarına göre videonun sonunda bir erkek kadına "Tecavüz edildin" diyor ve gülüyor.



Polis videoyu başka pek çok kişinin de gördüğünü doğruladı.



Bahsi geçen Facebook grubunun binlerce takipçisi olduğu belirtiliyor.



Gözaltına alındılar



Polis, olayın ardından bastığı bir apartman dairesinde bir kadın ve üç erkekle karşılaştığını, üç erkeği gözaltına alındığını açıkladı.



İsveç gazetesi Expressen'e konuşan görgü tanığı Josefine Lundgren, videoda erkeklerden birinin kadının giysilerini yırttığını ve ardından üzerine yattığını söyledi.



Ayrıca erkeklerden birinin silahının olduğunu belirtti.



Facebook canlı yayını, site üzerinden aynı anda pek çok kişinin canlı yayımlanan bir videoyu izlemesini sağlıyor.



Görgü tanığı Lundgren, o anda videoyu 60 kişinin izlediğini gördüğünü belirtti.



İsveç Devlet Televizyonu SVT'ye göre zanlılar polis eve vardığında da kamera kaydı almaya devam ediyorlardı.



İnternet üzerinden başka görüntüler izleyen kişilerse İsveç medyasına, aynı kadını başka bir videoda da gördüklerini ve tecavüze uğramadığını söylediğini belirttiler.



Bazı görgü tanıkları ise İsveç medyasına, aynı kadının kendisine tecavüz edilmediğini söylediğini gösteren ikinci bir video gördüklerini söyledi. Ancak var olduğu iddia edilen bu görüntüde kadının bunu kendi iradesiyle söyleyip söylemediği belirsiz.

Canlı yayın suçları



Facebook, 2015 yılının sonundan beri site üzerinden canlı yayın yapmaya olanak sağlıyor.



Facebook'un bu özelliğini basın kuruluşları olay yerinden haber bildirirken, özellikle genç kullanıcılarsa eğlenirken kullanıyor. Fikirlerini daha geniş kitlelerle paylaşmak isteyenler de bu özellikten yararlanıyor.





Bu özellik, pek çok suç ve şiddet eylemlerini de gözler önüne seriyor.







Bu ay, ABD'nin Chicago kentinde dört kişi zihinsel engelli bir kişiye işkence yapmış ve bunu Facebook üzerinden canlı yayımlamıştı.



Geçen Haziran'da 28 yaşındaki Antonio Perkins, yine Chicago kentinde kendisinin canlı videosunu yayımlarken vurularak öldürülmüştü.



Yine Facebook'un canlı yayını, geçen Temmuz'da ABD'de bir kişinin polis tarafından vurularak öldürülmesini yakalamıştı.