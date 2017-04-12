İsveç'te Sosyal Demokrat Parti, 1915 Olayları Önerisini Gündeme Almadı

İsveç'te iktidar ortağı Sosyal Demokrat İşçi Partisinin kongresinde 1915 olaylarına ilişkin sözde "soykırım" tasarısıyla ilgili öneriyi gündeme almadığı bildirildi.



İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Sosyal Demokrat İşçi Partisinin hafta sonu başlayan kongresinde, partinin, Södertalje kenti üyeleri tarafından sunulan 1915 olaylarıyla ilgili öneriyi gündeme almadığı belirtildi.



Önerinin gündeme alınmamasıyla ilgili konuşan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kenneth G. Forslund, uzun yıllar önce olmuş bu tür hadiselerin mahkemeler tarafından araştırılıp sonuca bağlanması gerektiğini ifade etti.



İsveç hükümeti, 2015'te, meclisin 1915 olaylarıyla ilgili 2010'da parlamentoda kabul edilen kararı konusunda "Araştırma yapılmadan parlamento kararıyla bir ülkenin soykırım uyguladığı ilan edilemez." kararını vermişti.