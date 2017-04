İsveç'te Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşavirliği ile Rinkeby İslam Kültür Derneği, başkent Stockholm'de "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Haftası etkinliği gerçekleştirdi.



El Ezher Okulu Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Balkan, bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendiğine değindi.



İnsanlığın küresel ölçekte güven bunalımı yaşadığına işaret eden Balkan, şunları kaydetti:



"İnsan insana güvenmemeye başlamıştır. Dost dosta, kardeş kardeşe, komşu komşuya güvenini kaybetti. ve insanlık bu güven ihtiyacını karşılamak için olağanüstü yollara başvurmaya başladı. Teknolojinin bütün imkanları seferber edilmeye başlandı. Güvenlik sorununu çözmek için korkunç silahlar üretiliyor. Güvenlik adına ülkeler sınırlarına güvenlik duvarları örüyor, örmeye devam ediyor, tarihte olduğu gibi. Sokaklar, caddeler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, havaalanları kameralarla donatılıyor, güvenlik sorununu çözmek için. Çiplerle her yer kontrol ediliyor, insanlık güven krizi yaşadığı için. Parmak izleri kaydediliyor her tarafa, güven sorununu çözmek için. Retina göz okuma sistemleri devreye sokuldu, her insandan kuşku duyulduğu için. Öyleki artık herhangi bir ülkeye yolculuk yapmak, insan onurunu zedeleyen bir davranışa dönüşmüştür."



Balkan, Kur'an-ı Kerim ve peygamberin hadisleri incelendiğinde, İslam'ın hükümlerinde, kulların mutlu ve huzurlu yaşam sürmeleri, güven toplumu oluşturabilmeleri için can, mal, akıl, nesil güvenliği gibi temel haklara son derece önem verildiğinin görülebileceğini söyledi.



Etkinlikte, Stockholm'de yaşayan gurbetçilerin çocukları ilahiler okudu.



Sinevizyon gösterisi sunulan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Topluluğundan İbrahim Çuşan yönetiminde verilen tasavvuf musikisi konseri, izleyenlere duygulu dakikalar yaşattı.