İsveç'te Kraliyet Ailesinden Terör Kurbanları İçin Anma Töreni

Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi.

İsveç'te Kraliyet Ailesinden Terör Kurbanları İçin Anma Töreni

Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi. - Stockholm

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Stockholm, 7 Nisan, İsveç, Terör
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