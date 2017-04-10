Isveç'te Kraliyet Ailesinden Terör Kurbanları Için Anma Töreni
Isveç'te kraliyet ailesinden terör kurbanları için anma töreniStockholm, 10 Nisan, (DHA)- Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.
Isveç'te kraliyet ailesinden terör kurbanları için anma töreni
Stockholm, 10 Nisan, (DHA)- Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi.
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