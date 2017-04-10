Isveç'te kraliyet ailesinden terör kurbanları için anma töreni



Stockholm, 10 Nisan, (DHA)- Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi.