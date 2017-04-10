İsveç'te Kraliyet Ailesinden Terör Kurbanları İçin Anma Töreni

Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi.



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İsveç Kraliyet ailesi fertleri





İsveç devlet erkanı



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