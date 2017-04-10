İsveç'te Kraliyet Ailesinden Terör Kurbanları İçin Anma Töreni

Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi.

İsveç'te Kraliyet Ailesinden Terör Kurbanları İçin Anma Töreni

Stockholm Şehir Parkında 7 Nisan terör saldırısının kurbanlarını anmak üzere  TSİ 13.00 İsveç Kraliyet ailesi de dahil olmak üzere resmi erkanın ve yabancı misyon temsilcilerinin katılacağı anma töreni düzenlendi.

Görüntü Dökümü:



İsveç Kraliyet ailesi fertleri


İsveç devlet erkanı

TV KAYDI//// - Stockholm

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Stockholm, 7 Nisan, İsveç, Terör
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