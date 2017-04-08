Isveç'te Kamyonlu Terörist Tutuklandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kamyonlu terör saldırısının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Şüpheli, Stockholm banliyösünde gözaltına alınmıştı. Polis sözcüsü Lars Bystrom, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu kişi, olayın şüphelisi olarak yakalandı. Şahsın başka bağlantılar da olabilir, ancak bunu şu an bilmiyoruz" dedi.



(İHA)