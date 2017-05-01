Isveç'te Cami Yangını

İsveç'te Ali İslam Merkezi ismindeki Şiilerin yoğun olarak gittiği cami henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. İsveç'in kuzeyindeki Jrflla kentinden ülkenin en büyük camilerinden biri sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandı. Ali İslam Merkezi ismindeki caminin Şiilerin yoğun olarak gittiği bir cami olduğu ve yangın esnasında binada dört kişinin olduğu belirtildi. Yangından dolayı cami binasında büyük hasar meydana gelirken, Ali İslam Merkezi'nin kütüphanesinde 3 binin üzerinde kitap bulunduğu belirtildi.



(Mehmet Koca / İHA)