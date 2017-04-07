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İsveç, Sınır Güvenlik Önlemlerini Artırıyor
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İsveç, Sınır Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Stockholm'de yapılan güvenlik birimleri toplantısı sonrası yapılan açıklamada sınır kapılarında gümrük kontrollerinin arttırılacağı açıklandı.

İsveç, Sınır Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Stockholm'de yapılan güvenlik birimleri toplantısı sonrası yapılan açıklamada sınır kapılarında gümrük kontrollerinin arttırılacağı açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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Stockholm, İsveç