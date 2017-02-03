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İsveç, Sera Gazı Salınımını Sıfıra İndirecek
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İsveç, Sera Gazı Salınımını Sıfıra İndirecek
3 Şubat 2017 Cuma 14:27
İsveç, 2045'e kadar sera gazı salınımının sıfıra indirilmesini amacıyla 'çerçeve yasa' hazırlayacak.
İsveç
, 2045'e kadar sera gazı salınımının sıfıra indirilmesini amacıyla 'çerçeve yasa' hazırlayacak.
Kaynak:
Dunya.com
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